Прем’єрка Данії: Росія навряд чи могла б продовжувати війну без допомоги Китаю

Метте Фредеріксен наголосила, Європа повинна інвестувати більше у власні технології й зменшувати залежність від Китаю

Метте Фредеріксен (Фото: Neil Hall/EPA)

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що Росія не змогла б продовжувати повномасштабну війну проти України третій рік поспіль, якби їй не допомагав Китай. Таку думку вона висловила в інтерв’ю газеті Financial Times.

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"Я не думаю, що Росія могла б продовжувати цю повномасштабну війну і водночас діяти так, як вона це робить в інших регіонах світу, без допомоги Китаю", – заявила Фредеріксен.

Водночас вона наголосила, що Європа повинна менше залежати від Китаю у сфері технологій і продемонструвати, що вона засвоїла свої уроки щодо надмірної залежності від одного постачальника, як це було раніше з російською нафтою та газом.

Фредеріксен закликала європейців змінити "наше ставлення, спосіб дивитися на світ, який базується на мирному часі". Натомість вона закликала до більшого усвідомлення ролі Пекіна в дозволі Росії продовжувати агресію проти України.

Вона додала, що Європа повинна інвестувати більше у власні технології.

"Ми були надто залежними від російського газу та нафти, і тепер ми повторюємо те саме з Китаєм щодо багатьох технологій, що є великою помилкою", – зазначила очільниця уряду Данії.

Члени НАТО у підсумковій декларації липневого саміту визнали, що Китай є "вирішальним чинником" у російській агресії проти України через підтримку військово-промислового комплексу РФ і так зване партнерство без обмежень.

Пекін звинуватив Альянс у наклепі та застеріг його триматися якомога далі від Азії.

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