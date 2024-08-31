Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку великої війни – прем’єрка країни

Метте Фредеріксен підтвердила, що з боку Данії немає ніяких обмежень щодо використання F-16

Метте Фредеріксен (Фото: Neil Hall/EPA)

Данія була готова передати Україні багатоцільові винищувачі F-16 ще на початку повномасштабного вторгнення. Про це на конференції GLOBSEC у Празі повідомила очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен, передає Європейська правда.

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Вона вважає, що Збройні Сили України отримали західні літаки пізніше, ніж це мало б статися.

"Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення, чи ні", – сказала Фредеріксен.

Водночас прем’єрка Данії не уточнила, хто саме гальмував постачання літаків, але висловила переконання, що досі залишається завдання, аби Україна отримала від Заходу все необхідне їй озброєння.

"Неможливо перемогти без зброї. І єдиний шлях до перемоги – це дати українцям те, що їм потрібне", – наголосила вона.

Також Фредеріксен підтвердила, що з боку Данії немає ніяких обмежень щодо використання наданої зброї, включно з F-16. Однак, за її словами, Україна має дотримуватися норм міжнародного права.

31 липня агенція Bloomberg повідомила, що Україна отримала від союзників першу партію винищувачів F-16.

4 серпня Зеленський заявив, що західні багатоцільові винищувачі F-16 вже в Україні й використовуються військовими.

5 серпня нардеп Чернєв повідомив, що перші винищувачі F-16, які Україна отримала від західних партнерів, – це сучасна модифікація з новітньою авіонікою та радарами.

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