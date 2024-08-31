Дания была готова передать Украине F-16 еще в начале большой войны – премьер страны

Метте Фредериксен подтвердила, что со стороны Дании нет никаких ограничений по использованию F-16

Метте Фредериксен (Фото: Neil Hall/EPA)

Дания была готова передать Украине многоцелевые истребители F-16 в начале полномасштабного вторжения. Об этом на конференции GLOBSEC в Праге сообщила глава правительства Дании Метте Фредериксен, передает Европейская правда.

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Она считает, что Вооруженные Силы Украины получили западные самолеты позже, чем это должно было произойти.

"Мне жаль, что поставки F-16 отняли столько времени. Я готова была передать их Украине с самого начала войны. Но была длительная дискуссия о том, правильное ли это решение или нет", — сказала Фредериксен.

В то же время премьер Дании не уточнила, кто именно тормозил поставки самолетов, но выразила убеждение, что до сих пор остается задача, чтобы Украина получила от Запада все необходимое ей вооружение.

"Невозможно победить без оружия. И единственный путь к победе – это дать украинцам то, что им нужно", – подчеркнула она.

Также Фредериксен подтвердила, что со стороны Дании нет никаких ограничений по использованию предоставленного оружия, включая F-16. Однако, по ее словам, Украина должна соблюдать нормы международного права.

31 июля агентство Bloomberg сообщило, что Украина получила от союзников первую партию истребителей F-16.

4 августа Зеленский заявил, что западные многоцелевые истребители F-16 уже в Украине и используются военными.

5 августа нардеп Чернев сообщил, что первые истребители F-16, которые Украина получила от западных партнеров, – это современная модификация с новейшей авионикой и радарами.

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