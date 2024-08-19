Дания анонсировала пакет военной помощи около $116,14 млн: деньги пойдут и на ОПК Украины

Президент Зеленский пишет, что вклад Дании в финансирование производства оружия в Украине составит $215 млн

Флаг Дании (Иллюстративное фото: iStock)

Правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи для Украины на около 783 млн датских крон (около $116,14 млн), его еще предстоит утвердить финансовому комитету парламента страны. Соответствующее уведомление появилось на сайте Министерства обороны страны.

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Датское правительство сообщило о новом пакете военной помощи около $116,14 млн, что поможет "удовлетворить военные потребности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

Отмечается, что пакет был составлен на основе потребностей и рекомендаций от Украины, диалога с международными партнерами и профессиональных рекомендаций от Минобороны.

В частности, запланировано увеличить около $44,5 млн "промышленный пул" для закупок в оборонной промышленности, чтобы удовлетворить потребности Украины в военной поддержке. Также $16,6 млн. запланированы на финансирование закупок через украинский оборонно-промышленный комплекс в текущем году.

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Однако по оперативным и соображениям безопасности Дания не может предоставить подробную информацию о полном содержании этого пакета, отмечают в сообщении.

Выделение этой помощи еще предстоит утвердить финансовому комитету парламента. Это будет уже 20-й пакет помощи от Дании.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народ и правительство Дании во главе с премьер-министром Мэтте Фредериксен за подготовку этого пакета.

По его словам, в целом вклад Дании в финансирование производства оружия в Украине составит $215 млн.

Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей. В частности, 11 июля государство заказало для Украины 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

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