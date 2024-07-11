Дания должна отдать все свои средства ПВО Украине – премьер страны

Мэтте Фредериксен (Фото: EPA)

Дания должна отдать Украине все свои средства противовоздушной обороны, заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен во время саммита НАТО. Слова должностного лица передает Голос Америки.

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Она напомнила, что много месяцев назад Дания решила отдать всю свою артиллерию Украине, поскольку там ее лучше применят, чем в Дании.

"И сейчас мы должны сделать то же самое с ПВО", – заявила премьер.

В феврале 2023 Дания передала Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar – все, что у нее были.

10 июля 2024 года Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды начали передавать Киеву истребители F-16 – они появятся в украинском небе уже этим летом.

А 11 июля Дания, первой в мире начавшая покупать оружие для ВСУ у украинских производителей, заказала для Украины 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

11 июля НАТО опубликовало совместную декларацию прошедшего в Вашингтоне юбилейного саммита. Ряд пунктов документа касается Украины. В частности, в декларации отмечается неотвратимость членства Украины в Альянсе. Также НАТО официально согласовало военную помощь Киеву на 40 млрд евро в течение 2025 года.

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