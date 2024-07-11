Patriot и безопасность на Черном море – Украина и Румыния заключили договор

Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис (Фото: Офис президента)

В Вашингтоне, США, лидеры Украины и Румынии Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис подписали договор о безопасности между двумя странами. Об этом сообщил Офис украинского президента, также опубликован текст соглашения.

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Согласно документу, Румыния предоставит Украине систему противовоздушной обороны Patriot (решение страна приняла еще в июне), а также в течение действия соглашения будет поддерживать Украину с той же динамикой, что и в 2022-2024 годах.

Кроме того, Румыния будет способствовать максимально быстрому транзиту оружия по своей территории в Украину.

Румыния вместе с партнерами обязуется помогать учебному центру для многоцелевых истребителей F-16 для подготовки украинских летчиков. Это вклад страны в коалицию возможностей Военно-воздушных сил.

Еще Румыния продолжит содействовать программам обучения украинских военных и будет поддерживать оборонную промышленность Украины.

Также соглашение прописывает пункты сотрудничества и укрепления безопасности в Черном море: страны будут сотрудничать по разминированию акватории, также будет оказываться поддержка через инструменты Европейского союза и НАТО.

Кроме того, Румыния будет сотрудничать с членами Североатлантического союза и партнерами по созданию потенциала морской территории Украины. К тому же, для развития морского флота Украины будет работа по наращиванию потенциала, промышленного сотрудничества и усилий по обучению, а также добровольные взносы.

К тому же обе страны будут работать для укрепления сотрудничества с другими странами региона – в частности Молдовой. Это делается для улучшения региональной безопасности и противодействия попыткам РФ дестабилизировать эту страну.

В случае повторной российской агрессии или значительной эскалации предусмотрен механизм экстренного реагирования в течение суток: будут проведены консультации – благодаря им стороны решат, какие меры следует принять.

Соглашение вступает в силу с момента подписания и будет действовать 10 лет. Прекратить соглашение может любая сторона путем письменного уведомления другому участнику. В таком случае договор будет расторгнут через шесть месяцев после такого уведомления.

Прекращение соглашения не повлияет на выполнение мер или проектов, решение о которых было принято до начала завершения действия документа, если участники не решат иначе.

Также договор предусматривает сотрудничество насчет разведки и контрразведки, кибер- и информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, а также восстановления Украины.

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