О чем безопасное соглашение Украины и США – появился полный текст

Соглашение будет действовать в течение 10 лет с момента его подписания

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: ERA/ETTORE FERRARI)

Офис президента опубликовал полный текст соглашения о безопасности между Украиной и США, которое 13 июня заключили лидеры двух стран. Документ содержит положения о военном сотрудничестве, развитии украинской армии, помощи США в проведении Украиной реформ, необходимых для евро- и североатлантической интеграции.

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Помощь в случае повторного нападения

В случае, если Украина вновь подвергнется нападению со стороны России или другой страны, Вашингтон и Киев должны немедленно провести встречу, по возможности в течение 24 часов на наивысшем уровне.

По взаимному согласию могут приниматься решения о мерах по обороне и сдерживанию в экономической, военной или политической сферах, в частности это могут быть санкции против агрессора или экспортный контроль.

Сотрудничество в сфере обороны и безопасности как средство развития будущих Вооруженных Сил Украины

Речь идет о сотрудничестве в:

→ программах подготовки и военного образования;

→ предоставлении товаров и услуг оборонного назначения;

→ совместных военных маневрах и учениях;

→ постоянному совместному планированию для противостояния угрозам для сторон, включая руководящие принципы, соответствующие правилам применения оружия и командованию и управлению, в зависимости от обстоятельств;

→ продолжении совместного планирования противостояния угрозам для сторон, включая руководящие принципы, соответствующие правила применения силы, а также командование и управление, при необходимости;

→ сотрудничестве в целях содействия кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры;

→ сотрудничестве с целью развития возможности Украины противодействовать российской и любой другой пропаганде и дезинформации;

→ сотрудничестве в целях содействия региональному миру и безопасности в Черном море;

→ сотрудничестве в разминировании и любое другое.

Украина и США также соглашаются содействовать надлежащему обмену разведывательной информацией и углублению сотрудничества между их разведывательными службами, объем и порядок которой будут определяться соответствующими органами, ответственными за разведку и безопасность.

Помощь США в проведении Украиной реформ, необходимых для вступления в ЕС и НАТО

Украина и США обязуются сотрудничать для осуществления реформ демократических, экономических, оборонных и институций безопасности на пути в ЕС и НАТО.

Согласно договоренности, Украина должна приложить усилия, чтобы:

→ усилить реформу украинского сектора правосудия с целью содействия независимости и добродетели судебной власти,

→ внедрить решительные антикоррупционные меры,

→ реформировать правоохранительные, безопасные, налоговые и таможенные органы с целью решения юрисдикционных вопросов, а также повысить прозрачность и подотчетность и укрепить верховенство права,

→ принять стандарты НАТО по прозрачности, подотчетности и конкуренции в управлении и надзоре за политикой и практикой безопасности и закупок,

→ трансформировать системы оборонного планирования и управления ресурсами с целью повышения прозрачности, улучшения эффективности и усиления оперативной совместимости с НАТО,

→ модернизировать системы управления человеческими ресурсами в оборонном секторе и военном образовании для согласования их с принципами и стандартами НАТО.

США в соглашении подтверждают, что будущее Украины – у НАТО. Стороны признают, что это соглашение служит звеном в будущем членстве Украины в Альянсе.

Развитие ВСУ

США обязуются поддерживать Украину в развитии многоуровневой, интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В частности, речь идет о:

→ развитие доктрины и возможностей Украины в сфере передвижения и маневра, включая поддержку имеющихся бронетанковых, механизированных и моторизованных сил и средств, а также сотрудничество с союзниками и партнерами с целью поддержки приобретения современных платформ для обеспечения потребностей украинских маневровых сил;

→ модернизацию Воздушных сил Украины, в частности, речь идет о закупке эскадрилий современных истребителей, обеспечения, вооружения и соответствующей подготовкой для поддержки возможностей истребителей четвертого поколения (включая, но не ограничиваясь, многоцелевыми самолетами F-16), а также других возможностей воздушного пространства, таких как транспортные и разведывательные, наблюдательные и разведывательные платформы (в том числе беспилотные).

→ США в координации с союзниками и партнерами обязуются поддерживать усовершенствование возможности Украины защищать свои территориальные воды и содействовать региональной безопасности в Черном море.

Соглашение будет действовать в течение 10 лет с момента его подписания.

28 апреля 2024 года Зеленский заявил, что безопасное соглашение Украины с США должно быть сильнейшим из уже заключенных идентичных договоров с другими союзниками.

13 июня Зеленский и Байден заключили соглашение о безопасности.

В целом Украина заключила уже 17 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией и Японией.

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