США обсуждают с Украиной ее "план победы". Белый дом должен презентовать его Конгрессу

Джо Байден заявил, что план находится на этапе разработки: черновик есть, а деталей нет

Джо Байден (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Белый дом должен предоставить Конгрессу США "план победы" в соответствии с законом, где была предусмотрена дополнительная военная помощь Украине. Об этом американский президент Джо Байден сообщил на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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"Мы ведем обсуждение с украинскими друзьями о том, каким именно он должен быть. Мы многое сделали в этом направлении. Есть черновик этого плана, но еще не разработали детали", – рассказал он.

В конце апреля Сенат США принял законопроект с помощью Украины, его в тот же день подписал Байден. Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс ОʼБраян заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин должны представить нескольким комитетам Конгресса "план победы" Украины.

13 июня 2024 года Зеленский и Байден подписали историческое двустороннее соглашение о безопасности. Полный текст – здесь.

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