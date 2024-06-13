США обговорюють з Україною її "план перемоги". Білий дім має презентувати його Конгресу
Джо Байден (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Білий дім має представити Конгресу США "план перемоги" відповідно до закону, де була передбачена додаткова військова допомога Україні. Про це американський президент Джо Байден повідомив на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

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"Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо чернетку цього плану, але ще не розробили деталі", – розповів він.

Наприкінці квітня Сенат США ухвалив законопроєкт з допомогою Україні, його того ж дня підписав Байден. Заступник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс ОʼБраян заявив, що держсекретар Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін мають представити кільком комітетам Конгресу "план перемоги" України.

  • 13 червня 2024 року Зеленський та Байден підписали історичну двосторонню безпекову угоду. Повний текст – тут.

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