США обговорюють з Україною її "план перемоги". Білий дім має презентувати його Конгресу

Джо Байден заявив, що план перебуває на етапі розробки: чернетка є, а деталей немає

Джо Байден (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Білий дім має представити Конгресу США "план перемоги" відповідно до закону, де була передбачена додаткова військова допомога Україні. Про це американський президент Джо Байден повідомив на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо чернетку цього плану, але ще не розробили деталі", – розповів він.

Наприкінці квітня Сенат США ухвалив законопроєкт з допомогою Україні, його того ж дня підписав Байден. Заступник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс ОʼБраян заявив, що держсекретар Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін мають представити кільком комітетам Конгресу "план перемоги" України.

13 червня 2024 року Зеленський та Байден підписали історичну двосторонню безпекову угоду. Повний текст – тут.

Читайте також: Угода зі США. Україна отримає від Вашингтона ескадрильї літаків, не тільки F-16