Про що безпекова угода України та США – з'явився повний текст

Угода діятиме протягом 10 років з моменту її підписання

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Офіс президента опублікував повний текст безпекової угоди між Україною та США, яку 13 червня уклали лідери двох країн. Документ містить положення про військову співпрацю, розбудову української армії, допомогу США у проведенні Україною реформ, необхідних для євро- та північноатлантичної інтеграції тощо.

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Допомога у разі повторного нападу

У разі, якщо Україна знов зазнає нападу з боку Росії або іншої країни, Вашингтон та Київ мають негайно провести зустріч, по можливості протягом 24 годин на найвищому рівні.

За взаємною згодою можуть ухвалюватися рішення щодо заходів в обороні та стримуванні в економічній, військовій чи політичній сферах, зокрема, це можуть бути санкції проти агресора або експортний контроль.

Співпраця у сфері оборони та безпеки як засіб розбудови майбутніх Збройних Сил України

Йдеться про співпрацю у:

→ програмах підготовки та військової освіти;

→ наданні товарів і послуг оборонного призначення;

→ спільних військових маневрах та навчаннях;

→ постійному спільному плануванню для протистояння загрозам для сторін, включно з керівними принципами, відповідними правилами застосування зброї та командуванню й управлінню, залежно від обставин;

→ продовженню спільного планування протистояння загрозам для сторін, включно з керівними принципами, відповідними правилами застосування сили, а також командуванню й управлінню, за необхідності;

→ співпрацю з метою сприяння кібербезпеці та захисту критичної інфраструктури;

→ співпрацю з метою розвитку спроможності України протидіяти російській та будь-якій іншій пропаганді та дезінформації;

→ співпрацю з метою сприяння регіональному миру та безпеці в Чорному морі;

→ співпрацю у розмінуванні та будь-яку іншу.

Україна та США також погоджуються сприяти належному обміну розвідувальною інформацією та поглибленню співпраці між їхніми розвідувальними службами, обсяг і порядок якої визначатимуться їхніми відповідними органами, відповідальними за розвідку та безпеку.

Допомога США у проведенні Україною реформ, необхідних для вступу у ЄС та НАТО

Україна та США зобов'язуються співпрацювати для здійснення реформ демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій на шляху до ЄС та НАТО.

Згідно з домовленістю, Україна має докласти зусиль, щоб:

→ посилити реформу українського сектору правосуддя з метою сприяння незалежності та доброчесності судової влади,

→ впровадити рішучі антикорупційні заходи,

→ реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв’язання юрисдикційних питань, а також підвищити прозорість та підзвітність і зміцнити верховенство права,

→ прийняти стандарти НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні й нагляді за політикою і практикою безпеки та закупівель,

→ трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, покращення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО,

→ модернізувати системи управління людськими ресурсами в оборонному секторі та військовій освіті для узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.

США в угоді підтверджують, що майбутнє України – в НАТО. Сторони визнають, що ця угода слугує ланкою до майбутнього членства України в Альянсі.

Розбудова ЗСУ

США зобов'язуються підтримувати Україну в розбудові багаторівневої, інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Зокрема, йдеться про:

→ розвиток доктрини та можливостей України у сфері пересування й маневру, включно з підтримкою наявних бронетанкових, механізованих і моторизованих сил і засобів, а також співпрацю із союзниками та партнерами з метою підтримки придбання сучасних платформ для забезпечення потреб українських маневровних сил;

→ модернізацію Повітряних сил України, зокрема йдеться про закупівлю ескадрилій сучасних винищувачів, забезпечення, озброєння і відповідною підготовкою для підтримки можливостей винищувачів четвертого покоління (включно з, але не обмежуючись, багатоцільовими літаками F-16), а також інших можливостей повітряного простору, таких як транспортні та розвідувальні, спостережні та розвідувальні платформи (зокрема безпілотні).

→ США у координації із союзниками та партнерами зобов'язуються підтримувати вдосконалення спроможності України захищати свої територіальні води та сприяти регіональній безпеці в Чорному морі.

Угода діятиме протягом 10 років з моменту її підписання.

28 квітня 2024 року Зеленський заявив, що безпекова угода України зі США має бути найсильнішою з-поміж вже укладених ідентичних договорів з іншими союзниками.

13 червня Зеленський та Байден уклали безпекову угоду.

Загалом Україна уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією й Норвегією та Японією.

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