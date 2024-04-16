В Румынию прибудут еще три F-16 от Нидерландов для обучения пилотов

Истребитель F-16 (Фото: Минобороны Нидерландов)

Нидерланды передадут дополнительные три самолета F-16 Румынии в рамках программы подготовки пилотов для эксплуатации истребителей. Об этом сообщили в пресс-службе румынского Минобороны.

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В ведомстве отметили, что министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер 17 апреля встретится со своей нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен на 86-й авиабазе "Лейтенант авиации Георге Мочерице" в городе Борча.

Двусторонняя встреча посвящена прибытию еще трех самолетов F-16 Fighting Falcon Королевских военно-воздушных сил Нидерландов, которые будут переданы в распоряжение Европейского учебного центра для обучения пилотов.

В Румынии будут проходить подготовку на F-16, в том числе и украинские пилоты. По информации издания Digi24, в середине марта президент страны Клаус Иоганнис дал согласие на обучение около 50 летчиков в учебном центре на военно-воздушной базе Фетешти.

1 марта тогдашний представитель командования ПС ВСУ Игнат сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16.

23 марта Минобороны Великобритании показало фото первого выпуска украинских пилотов, обучающихся на F-16.

27 марта глава МИД Кулеба сказал, что согласно предварительным договоренностям, F-16 должны появиться в небе Украины в середине лета.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро, которые пойдут на обслуживание F-16.

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