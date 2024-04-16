До Румунії прибудуть ще три F-16 від Нідерландів для навчання пілотів
Нідерланди передадуть додаткові три літаки F-16 Румунії в межах програми підготовки пілотів для експлуатації винищувачів. Про це повідомили у пресслужбі румунського Міноборони.
У відомстві зазначили, що міністр національної оборони Румунії Ангел Тилвер 17 квітня зустрінеться зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен на 86-й авіабазі "Лейтенант авіації Георге Мочорніце" в місті Борча.
Двостороння зустріч присвячена прибуттю ще трьох літаків F-16 Fighting Falcon Королівських військово-повітряних сил Нідерландів, які передадуть у розпорядження Європейського навчального центру для навчання пілотів.
У Румунії проходитимуть підготовку на F-16, зокрема й українські пілоти. За інформацією видання Digi24, в середині березня президент країни Клаус Йоганніс дав згоду на навчання близько 50 льотчиків у навчальному центрі на військово-повітряній базі Фетешті.
- 1 березня тодішній речник командування ПС ЗСУ Ігнат повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16.
- 23 березня Міноборони Великої Британії показало фото першого випуску українських пілотів, що навчаються на F-16.
- 27 березня глава МЗС Кулеба сказав, що згідно з попередніми домовленостями, F-16 мають з'явитися в небі України в середині літа.
- 29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро, які підуть на обслуговування F-16.
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