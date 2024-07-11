Patriot та зміцнення безпеки на Чорному морі – Україна та Румунія уклали угоду

Володимир Зеленський та Клаус Йоханніс (Фото: Офіс президента)

У Вашингтоні, США, лідери України та Румунії Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс підписали безпекову угоду між двома країнами. Про це повідомив Офіс українського президента, також опубліковано текст угоди.

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Згідно з документом, Румунія надасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot (рішення країна ухвалила ще у червні), а також впродовж дії угоди підтримуватиме Україну з тою ж динамікою, як у 2022-2024 роках.

Окрім цього: Румунія сприятиме максимально швидкому транзиту зброї по своїй території до України.

Румунія разом з партнерами зобов’язується допомагати навчальному центру для багатоцільових винищувачів F-16 задля підготовки українських льотчиків. Це внесок країни у коаліцію спроможностей Військово-повітряних сил.

Ще Румунія продовжить сприяти програмам із навчання українських військових та підтримуватиме оборонну промисловість України.

Також угода прописує пункти щодо співпраці та зміцнення безпеки у Чорному морі: країни співпрацюватимуть з розмінування акваторії, також надаватиметься підтримка через інструменти Європейського союзу та НАТО.

Окрім цього Румунія співпрацюватиме з членами Альянсу та партнерами для “розбудови потенціалу морської території України”. До того ж для розвитку морського флоту України буде робота з нарощування потенціалу, промислового співробітництва та зусиль із навчання, а також добровільні внески.

До того ж обидві країни працюватимуть для зміцнення співробітництва з іншими країнами регіону – зокрема, Молдовою. Це робиться для покращення регіональної безпеки та протидії спробам РФ дестабілізувати цю країну.

У разі повторної російської агресії або значної ескалації передбачено механізм екстреного реагування впродовж доби: будуть проведені консультації – завдяки їм сторони вирішать, яких заходів потрібно вжити.

Угода набирає чинності з моменту підписання і діятиме 10 років. Припинити угоду може будь-яка сторона – шляхом письмового повідомлення іншому учаснику. У такому випадку договір буде скасовано через шість місяців після такого повідомлення.

Припинення угоди не вплине на виконання заходів або проєктів, рішення про які ухвалили до початку завершення дії документа, якщо учасники не вирішать інакше.

Також договір передбачає співпрацю щодо розвідки та контррозвідки, кібер- та інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, а також відновлення та відбудови України

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