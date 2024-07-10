Україна та Люксембург підписали безпекову угоду: що в тексті

Підписання угоди (Фото: Офіс президента)

10 липня у Вашингтоні Україна та Люксембург уклали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Про це повідомив Офіс президента.

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Свої підписи під угодою поставили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

У документі йдеться, що країна надала Україні військову допомогу на загальну суму 74,4 млн євро у 2022 році та на 96 млн євро у 2023 році.

"На момент підписання цієї угоди Люксембург виділив 80 млн євро на військову підтримку України на 2024 рік", – зазначається в угоді.

Люксембург продовжить надавати довгострокову підтримку в оснащенні та навчанні, включно з підготовкою інструкторів та навчанням Сил безпеки й оборони України в межах місії Європейського Союзу.

Також документ передбачає, що країна буде надавати військову підтримку Україні в різних сферах, включно із сухопутною, повітряною та кіберелектромагнітною.

Крім цього, Люксембург зобов’язався й надалі відігравати провідну роль в IT-коаліції та за можливості розширити свою участь в інших коаліціях підтримки України.

"Люксембург підтримуватиме Україну шляхом надання засобів для розвідки та спостереження (ISR), зокрема в космічній сфері, а також кіберелектромагнітних спроможностей додатково до інших ключових спроможностей", – йдеться в угоді.

Документ містить блоки щодо підтримки української культури та мистецтва, довгострокової допомоги у впровадженні реформ, відновленні України, поглибленні економічного співробітництва, підтримки Української формули миру, притягнення РФ до відповідальності та посилення санкцій проти держави-агресорки.

Повний текст документа – тут.

Загалом Україна уклала понад 20 безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою та Польщею.

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