Украина и Люксембург подписали соглашение о безопасности: что в тексте

Люксембург обязался и дальше играть ведущую роль в IT-коалиции

Подписание соглашения (Фото: Офис президента)

10 июля в Вашингтоне Украина и Люксембург заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщил Офис президента.

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Свои подписи под соглашением поставили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

В документе говорится, что страна предоставила Украине военную помощь на общую сумму 74,4 млн евро в 2022 году и на 96 млн евро в 2023 году.

"На момент подписания этого соглашения Люксембург выделил 80 млн евро на военную поддержку Украины на 2024 год", — отмечается в соглашении.

Люксембург продолжит оказывать долгосрочную поддержку в оснащении и обучении, включая подготовку инструкторов и обучение Сил безопасности и обороны Украины в рамках миссии Европейского Союза.

Также документ предусматривает, что страна будет оказывать военную поддержку Украине в разных сферах, включая сухопутную, воздушную и киберэлектромагнитную.

Кроме этого, Люксембург обязался и дальше играть ведущую роль в IT-коалиции и по возможности расширить свое участие в других коалициях поддержки Украины.

"Люксембург будет поддерживать Украину путем предоставления средств для разведки и наблюдения (ISR), в частности в космической сфере, а также киберэлектромагнитных способностей в дополнение к другим ключевым возможностям", – говорится в соглашении.

Документ содержит блоки поддержки украинской культуры и искусства, долгосрочной помощи во внедрении реформ, восстановлении Украины, углублении экономического сотрудничества, поддержки Украинской формулы мира, привлечения РФ к ответственности и усиления санкций против государства-агрессора.

Полный текст документа – здесь.

В целом Украина заключила более 20 соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой и Польшей.

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