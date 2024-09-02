Премьер Дании: Россия вряд ли могла бы продолжать войну без помощи Китая

Метте Фредериксен подчеркнула, что Европа должна инвестировать больше в собственные технологии и уменьшать зависимость от Китая

Мэтте Фредериксен (Фото: Neil Hall/EPA)

Премьер-министр Дании Мете Фредериксен считает, что Россия не смогла бы продолжать полномасштабную войну против Украины третий год подряд, если бы ей не помогал Китай. Такое мнение она высказала в интервью газете Financial Times.

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"Я не думаю, что Россия могла бы продолжать эту полномасштабную войну и в то же время действовать так, как она это делает в других регионах мира, без помощи Китая", – заявила Фредериксен.

В то же время она подчеркнула, что Европа должна меньше зависеть от Китая в сфере технологий и продемонстрировать, что она извлекла свои уроки по чрезмерной зависимости от одного поставщика, как это было раньше с российской нефтью и газом.

Фредериксен призвала европейцев изменить "наше отношение, способ смотреть на мир, базирующийся на мирном времени". В то же время она призвала к большему осознанию роли Пекина в разрешении России продолжать агрессию против Украины.

Она добавила, что Европа должна больше инвестировать в собственные технологии.

"Мы были слишком зависимы от российского газа и нефти, и теперь мы повторяем то же самое с Китаем относительно многих технологий, что является большой ошибкой", — отметила глава правительства Дании.

Члены НАТО в итоговой декларации июльского саммита признали, что Китай является "решающим фактором" в российской агрессии против Украины из-за поддержки военно-промышленного комплекса РФ и так называемого партнерства без ограничений.

Пекин обвинил Альянс в клевете и предостерег его держаться подальше от Азии.

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