Премьер Дании: Нужно перестать обсуждать красные линии и снять запрет на применение оружия

Метте Фредериксен (Фото: Statsministeriets X)

Союзникам Украины пора перестать обсуждать так называемые красные линии и разрешить использовать переданное вооружение для ударов по территории России. Об этом в интервью Bloomberg заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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"Постоянно идут дискуссии о том, "можно ли нам это сделать?". Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые были. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять", — сказала Фредериксен.

По ее словам, обсуждать красные линии публично было ошибкой со стороны партнеров Украины — это дало россиянам "слишком хорошую карту в руки". Также министр не считает, что снятие запрета на удары по территории РФ сделает союзников участниками войны и приведет к эскалации на фронте.

"Мое предложение: давайте закончим обсуждение красных линий... Самая важная красная линия уже перейдена. И это произошло, когда россияне вошли в Украину. Поэтому я не приму эту предпосылку и никогда не позволю никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине", — сказала министр.

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Дания разрешила Украине использовать оружие, в частности американского производства, для ударов по военным объектам России еще в августе. Однако Фредериксен отказалась комментировать позицию американского правительства касательно использования истребителей F-16, которые Дания уже передала Украине.

13 сентября Трюдо заявил, что Канада полностью поддерживает удары по территории России.

16 сентября глава МИД Британии Дэвид Лемми заявил, что Запад не будет реагировать на угрозы войны со стороны России.

17 сентября The Times сообщило, что Британия не даст разрешения на дальнобойные удары без одобрения США. Этот вопрос глава МИД страны надеется решить на Генассамблее ООН.

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