Премьер Дании: Нужно перестать обсуждать красные линии и снять запрет на применение оружия
Метте Фредериксен (Фото: Statsministeriets X)

Союзникам Украины пора перестать обсуждать так называемые красные линии и разрешить использовать переданное вооружение для ударов по территории России. Об этом в интервью Bloomberg заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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"Постоянно идут дискуссии о том, "можно ли нам это сделать?". Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые были. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять", — сказала Фредериксен.

По ее словам, обсуждать красные линии публично было ошибкой со стороны партнеров Украины — это дало россиянам "слишком хорошую карту в руки". Также министр не считает, что снятие запрета на удары по территории РФ сделает союзников участниками войны и приведет к эскалации на фронте.

"Мое предложение: давайте закончим обсуждение красных линий... Самая важная красная линия уже перейдена. И это произошло, когда россияне вошли в Украину. Поэтому я не приму эту предпосылку и никогда не позволю никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине", — сказала министр.

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Дания разрешила Украине использовать оружие, в частности американского производства, для ударов по военным объектам России еще в августе. Однако Фредериксен отказалась комментировать позицию американского правительства касательно использования истребителей F-16, которые Дания уже передала Украине.

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