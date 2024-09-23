Премьер Дании: Нужно перестать обсуждать красные линии и снять запрет на применение оружия
Союзникам Украины пора перестать обсуждать так называемые красные линии и разрешить использовать переданное вооружение для ударов по территории России. Об этом в интервью Bloomberg заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
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"Постоянно идут дискуссии о том, "можно ли нам это сделать?". Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые были. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять", — сказала Фредериксен.
По ее словам, обсуждать красные линии публично было ошибкой со стороны партнеров Украины — это дало россиянам "слишком хорошую карту в руки". Также министр не считает, что снятие запрета на удары по территории РФ сделает союзников участниками войны и приведет к эскалации на фронте.
"Мое предложение: давайте закончим обсуждение красных линий... Самая важная красная линия уже перейдена. И это произошло, когда россияне вошли в Украину. Поэтому я не приму эту предпосылку и никогда не позволю никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине", — сказала министр.
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Дания разрешила Украине использовать оружие, в частности американского производства, для ударов по военным объектам России еще в августе. Однако Фредериксен отказалась комментировать позицию американского правительства касательно использования истребителей F-16, которые Дания уже передала Украине.
- 13 сентября Трюдо заявил, что Канада полностью поддерживает удары по территории России.
- 16 сентября глава МИД Британии Дэвид Лемми заявил, что Запад не будет реагировать на угрозы войны со стороны России.
- 17 сентября The Times сообщило, что Британия не даст разрешения на дальнобойные удары без одобрения США. Этот вопрос глава МИД страны надеется решить на Генассамблее ООН.
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