"В Европе заняло бы пару лет". Дания заказала 18 "Богдан" в июле – и сейчас они уже в ВСУ

Глава Минобороны считает, что нужно привлечь европейские страны финансировать производство в Украине – в будущем это поможет меньше зависеть от Запада

САУ "Богдана" (Фото: EPA)

Дания заказала в Украине 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в эти выходные защитники получили эти системы, сообщил вице-премьер-министр – министр обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен. Об этом он рассказал во время конференции Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщил журналист LIGA.net.

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По словам Поульсена, в марте он виделся в Киеве с министром обороны Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским – тогда Украина нуждалась в возможности производить больше собственного оружия с помощью своей оборонной промышленности.

Речь шла как о ракетах и беспилотниках, так и о самоходных артиллерийских системах "Богдана" – и соглашение на возмещение денег за 18 систем, сделанных в Украине, было первым заключенным договором между украинской и датской сторонами, пояснил министр.

По оценке чиновника, покупка 18 артсистем в Европе требует несколько лет для их поставки.

Но с "Богданой" вышло иначе: Дания разместила заказ в июле, и уже в эти выходные 18 этих систем были переданы украинским военным, что является "удивительной скоростью", заявил Пульсен.

Также он акцентировал, что гораздо дешевле производить такое вооружение в Украине, а еще техническое обслуживание и запасные части также могут делаться непосредственно в стране.

По мнению министра, сейчас путь состоит в том, чтобы поощрить европейские страны финансировать производство в Украине – и это понадобится в будущем, чтобы Украина не была настолько зависима от помощи Запада.

Таким образом, выделение больших финансов на закупки в Украине и местное производство является путем вперед, чтобы дать Украине "идею быть свободной и независимой страной в долгосрочной перспективе".

Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей.

В августе правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи для Украины на около $116,14 млн – деньги должны пойти и на украинский ОПК.

В сентябре бывший глава Минстратегпрома и нынешний внештатный советник президента Камышин сообщил, что Украина начала производство снарядов калибра 155-мм (стандарт НАТО).

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