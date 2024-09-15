Стандарт НАТО. Украина начала производить 155-мм снаряды – Камышин

Ранее чиновник замечал, что в этом калибре страна зависит от поставок дефицитных порохов, которых никогда не производила

Иллюстративное фото агентства EPA: снаряды калибра 155-мм на заводе немецкой компании Rheinmettal

Украина начала производство снарядов калибра 155-мм (стандарт НАТО), сообщил бывший глава Минстратегпрома и нынешний внештатный советник президента Александр Камышин. Об этом он рассказал в интервью норвежскому изданию Nettavisen.

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"Я не могу многое сказать, но мы начали собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов", – сообщил Камышин.

Также он заявил, что в целом под его руководством производство оборонной продукции выросло вдвое, а к концу года должно утроиться.

Бывший глава Министерства стратегической промышленности (март 2023 – август 2024), сейчас Камышин занимает должность внештатного советника Владимира Зеленского по стратегическим вопросам.

В декабре 2023 года Камышин уже анонсировал начало производства снарядов калибра НАТО в 2024-м – тогда он сообщал, что Украина освоила часть элементов производства, однако замечал, что в этом калибре страна зависит от поставок дефицитных порохов, которые никогда не производила.

155-мм – артиллерийский калибр, являющийся стандартом НАТО. В частности, партнеры передают Украине артиллерию такого калибра в рамках военной помощи. В СССР, а после на постсоветском пространстве, был распространен другой калибр –152-мм.

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