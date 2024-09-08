Зеленский назначил Камышина своим советником по стратегическим вопросам

4 сентября ВРУ проголосовала за отставку Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Александр Камышин (Фото: Укрзализныця)

В воскресенье, 8 сентября, президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина своим советником. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

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"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата)", — говорится в документе.

4 сентября Верховная Рада проголосовала за отставку Камышина с должности министра по стратегическим отраслям промышленности. Тогда депутат от Голоса Ярослав Железняк писал, что Камышин не идет на должность замглавы Офиса президента, о чем писали некоторые медиа. Он, по словам нардепа, будет работать в статусе стратегического советника.

3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров претерпит изменения – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".

В тот же день Зеленский сообщил, что Украина должна усилить некоторые направления в правительстве – подготовлены соответствующие кадровые решения, также будут изменения в ОП.

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