Зеленський призначив Камишіна своїм радником зі стратегічних питань

Олександр Камишін (Фото: Укрзалізниця)

У неділю, 8 вересня, президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна своїм радником. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

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"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", – йдеться в документі.

4 вересня Верховна Рада проголосувала за відставку Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Тоді депутат від Голосу Ярослав Железняк писав, що Камишін не йде на посаду заступника голови Офісу президента, про що писали деякі медіа. Він, за словами нардепа, буде працювати у статусі стратегічного радника.

3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнає змін – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".

Того самого дня Зеленський повідомив, що Україна має посилити деякі напрямки в уряді – підготовлено відповідні кадрові рішення, також будуть зміни в ОП.

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