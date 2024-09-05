Рада призначила Андрія Сибігу новим міністром закордонних справ

Парламент призначив Андрія Сибігу новим міністром закордонних справ на засіданні 5 вересня

Андрій Сибіга (Фото: Офіс президента)

Верховна Рада на засіданні 5 вересня призначила Андрія Сибігу новим міністром закордонних справ після того, як раніше звільнила з цієї посади Дмитра Кулебу. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 258 парламентарів.

Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Раніше Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади глави МЗС. Сибіга був його першим заступником.

Андрій Сибіга розпочав свою дипломатичну кар'єру у 1997 році.

З 2003 до 2008 року працював у МЗС, був радником-посланником у Польщі та директором Департаменту консульської служби. З 2016 до 2021 року був послом України у Туреччині.

У травні 2021 року Сибіга став заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Нагороджений орденами "За заслуги" II (2021) та III ступеня (2020).

4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Також звільнено Дениса Малюську з посади міністра юстиції. Президент того ж дня звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника ОП Єрмака.

Зеленський поки не береться прогнозувати, які посади можуть отримати міністри після відставки – каже, ще рано про це говорити.

5 вересня Рада звільнила Ірину Верещук з посади віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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