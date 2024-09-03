Зеленський звільнив заступника Єрмака Шурму
Ростислав Шурма (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму. Відповідний указ з'явився на сайті голови держави.

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Раніше про можливе звільнення Шурми повідомляв співрозмовник LIGA.net, обізнаний з ситуацією в ОП, але датою звільнення він називав 5 вересня. 

За його словами, можливим наступником на цю посаду є очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін, який раніше ввечері подав заяву про відставку з посади. Сам же Камишін повідомляв, що продовжить працювати в оборонці, але вже в іншій ролі. Якій саме — не уточнює. 

Інший співрозмовник LIGA.net у керівництві Слуги народу знає про ротацію, що готується, але без подробиць.

У квітні 2023-го журналісти Bihus.Info повідомили, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України. Шурма ж називав це розслідування "маніпулятивним та неправдивим".

У вересні того ж року Національне антикорупційне бюро почало розслідувати кримінальну справу стосовно виплат за електроенергію, яку виробили сонячні електростанції, розташовані на окупованих територіях.

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