Камишін може замінити Шурму в Офісі президента – джерело
Заява на звільнення від очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна може бути пов'язана з його ймовірним призначенням на місце заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Про це заявив співрозмовник LIGA.net, знайомий з ситуацією в ОП.
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Шурма в Офісі президента неформально курує енергетичний блок.
Співрозмовник стверджує, що президент Володимир Зеленський готовий звільнити Шурму, і це має відбутися у четвер, 5 вересня.
Інший співрозмовник LIGA.net у керівництві Слуги народу знає про ротацію, що готується, але без подробиць.
"Такі вже реалії кадрової політики в нас", – іронізує він.
Про можливу заміну Шурми Камишіним повідомляють і джерела Української правди.
LIGA.net звернулася по коментар до Шурми, але наразі редакція не отримала відповідь.
Сам же Камишін повідомляв, що продовжить працювати в оборонці, але вже в іншій ролі. Якій саме — не уточнює. Міністр зазначив, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки й оборони, а також до відкритого звіту у Раді.
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- 3 вересня до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів, зокрема Камишіна, та очільника Фонду державного майна.
У квітні 2023-го журналісти Bihus.Info повідомили, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми,отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України. У вересні того ж року це почало розслідувати НАБУ.
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