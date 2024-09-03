Камышин может заменить Шурму в ОП, Зеленский уволит последнего в четверг – источник
Александр Камышин (Фото: Минстратегпром)

Заявление на увольнение от главы Минстратегпрома Александра Камышина может быть связано с его возможным назначением на место заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, заявили собеседник LIGA.net, знакомый с ситуацией в ОП.

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По словам собеседника, заявление Камышина на увольнение может быть связано с тем, что его, вероятно, назначат заместителем главы Офиса президента вместо Шурмы, неформально курирующего энергетический блок.

Собеседник заявил: президент Владимир Зеленский готов уволить Шурму, и это должно произойти в четверг, 5 сентября.

Собеседник LIGA.net в руководстве Слуги народа знает о готовящейся ротации, но отказался предоставить подробности.

"Такие уже реалии кадровой политики у нас", – иронизировал он.

О возможной замене Шурмы Камышиным сообщают и источники Украинской правды.

LIGA.net обратилась за комментарием к Шурме, но на данный момент редакция не получила ответ.

Сам же Камышин сообщал, что продолжит работу в оборонке, но уже в другой роли. Какой именно – не уточняет. Министр отметил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Раде.

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