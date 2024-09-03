Камышин может заменить Шурму в ОП, Зеленский уволит последнего в четверг – источник

Глава Минстратегпрома подал в отставку и может стать заместителем Ермака, сообщил собеседник LIGA.net, знакомый с ситуацией в Офисе президента

Александр Камышин (Фото: Минстратегпром)

Заявление на увольнение от главы Минстратегпрома Александра Камышина может быть связано с его возможным назначением на место заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, заявили собеседник LIGA.net, знакомый с ситуацией в ОП.

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По словам собеседника, заявление Камышина на увольнение может быть связано с тем, что его, вероятно, назначат заместителем главы Офиса президента вместо Шурмы, неформально курирующего энергетический блок.

Собеседник заявил: президент Владимир Зеленский готов уволить Шурму, и это должно произойти в четверг, 5 сентября.

Собеседник LIGA.net в руководстве Слуги народа знает о готовящейся ротации, но отказался предоставить подробности.

"Такие уже реалии кадровой политики у нас", – иронизировал он.

О возможной замене Шурмы Камышиным сообщают и источники Украинской правды.

LIGA.net обратилась за комментарием к Шурме, но на данный момент редакция не получила ответ.

Сам же Камышин сообщал, что продолжит работу в оборонке, но уже в другой роли. Какой именно – не уточняет. Министр отметил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Раде.

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3 сентября в Верховную Раду поступили заявления об отставке от трех министров, в том числе Камышина, и главы Фонда государственного имущества.

В апреле 2023-го журналисты Bihus.Info сообщили, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с энергосистемой Украины. В сентябре того же года начало расследовать НАБУ.

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