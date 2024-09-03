В отставку подали главы Минстратегпрома, Минюста и Фонда Госимущества

Все заявления планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний

Камишін Фото Мінстратегпром

В Верховную Раду поступили заявления об отставке от трех министров и председателя Фонда государственного имущества. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

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Так, соответствующие заявления об отставке подали:

→ министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;

→ министр юстиции Денис Малюська;

→ министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец;

→ глава фонда Госимущества Виталий Коваль.

Стефанчук анонсировал, что эти заявления парламент рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний.

Чиновники в заявлениях не указывают, с чем именно связано их решение.

Камышин сообщил, что продолжит работать в оборонке, но уже в другой роли. Какой именно – не уточняет.

Чиновник отметил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Раде.

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