Главу Укрэнерго Кудрицкого уволили с должности

Владимир Кудрицкий (Фото: Facebook-аккаунт Кудрицкого)

Вечером 2 сентября по решению наблюдательного совета Национальной энергетической компании "Укрэнерго" с должности уволили руководителя компании Владимира Кудрицкого. Об этом сообщили депутат Верховной Рады Ярослав Железняк и Суспільне со ссылкой на неназванного собеседника, ознакомленного с результатами голосования наблюдательного совета.

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Железняк рассказал, что за увольнение Кудрицкого проголосовали четыре члена наблюдательного совета из шести.

Суспільне уточнило, что за увольнение проголосовали три члена наблюдательного от государства — Юрий Токарский, Александр Баранюк, Юрий Бойко, а также один независимый — Роман Пионковский. Еще два независимых члена проголосовали против.

Последний день работы Кудрицкого – 4 сентября. Исполнять обязанности главы Укрэнерго будет заместитель председателя правления Алексей Брехт, рассказал собеседник Суспільного.

Издание Forbes со ссылкой на собеседника из энергетических кругов во власти сообщило, что наблюдательный совет Укрэнерго собрался на совещание поздно вечером 2 сентября. Встречу инициировал сам Кудрицкий.

Кудрицкого был назначен в 2020 году. Он должен был занимать должность председателя правления Укрэнерго до августа 2025 года.

30 августа появились сообщения о вероятной отставке Кудрицкого. Forbes со ссылкой на собственные источники сообщил, что Зеленский на заседании Ставки озвучил требование к Кудрицкому написать заявление об увольнении по собственному желанию в ближайшее время, но тот отказался.

Причиной требования об отставке называют незавершенные защитные конструкции вокруг подстанций системного оператора, что якобы привело к перебоям со снабжением электричеством после обстрела 26 августа.

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) призвало наблюдательный совет и Зеленского не спешить с увольнением Кудрицкого.

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