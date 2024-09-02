Голову Укренерго Кудрицького звільнили з посади
Володимир Кудрицький (Фото: Facebook-акаунт Кудрицького)

Увечері 2 вересня за рішенням наглядової ради Національної енергетичної компанії "Укренерго" з посади звільнили керівника компанії Володимира Кудрицького. Про це повідомили депутат Верховної Ради Ярослав Железняк та Суспільне з посиланням на неназваного співрозмовника, ознайомленого з результатами голосування наглядової ради.

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Железняк розповів, що за звільнення Кудрицького проголосували чотири члени наглядової ради з шести.

Суспільне уточнило, що за звільнення проголосували троє членів наглядової від держави — Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний — Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів проголосували проти. 

Останній день роботи Кудрицького – 4 вересня. Виконувати обов'язки голови Укренерго буде заступник голови правління Олексій Брехт, розповів співрозмовник Суспільного. 

Видання Forbes з посиланням на співрозмовника в з енергетичних кіл у владі повідомило, що наглядова рада Укренерго зібралася на нараду пізно ввечері 2 вересня. Зустріч ініціював сам Кудрицький.

Кудрицького призначили у 2020 році. Він мав обіймати посаду голови правління Укренерго до серпня 2025 року.

  • 30 серпня з’явились повідомлення про ймовірну відставку Кудрицького. Forbes з посиланням на власні джерела повідомив, що Зеленський на засіданні Ставки озвучив вимогу до Кудрицького написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом, але той відмовився.
  • Причиною вимоги про відставку називають незавершені захисні конструкції навколо підстанцій системного оператора, що нібито призвело до перебоїв із постачанням електрики після обстрілу 26 серпня.
  • Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) закликало наглядову раду та Зеленського не поспішати зі звільненням Кудрицького.

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