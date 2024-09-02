Голову Укренерго Кудрицького звільнили з посади

За звільнення Кудрицького проголосували чотири члени наглядової ради, заявив нардеп Железняк

Володимир Кудрицький (Фото: Facebook-акаунт Кудрицького)

Увечері 2 вересня за рішенням наглядової ради Національної енергетичної компанії "Укренерго" з посади звільнили керівника компанії Володимира Кудрицького. Про це повідомили депутат Верховної Ради Ярослав Железняк та Суспільне з посиланням на неназваного співрозмовника, ознайомленого з результатами голосування наглядової ради.

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Железняк розповів, що за звільнення Кудрицького проголосували чотири члени наглядової ради з шести.

Суспільне уточнило, що за звільнення проголосували троє членів наглядової від держави — Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний — Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів проголосували проти.

Останній день роботи Кудрицького – 4 вересня. Виконувати обов'язки голови Укренерго буде заступник голови правління Олексій Брехт, розповів співрозмовник Суспільного.

Видання Forbes з посиланням на співрозмовника в з енергетичних кіл у владі повідомило, що наглядова рада Укренерго зібралася на нараду пізно ввечері 2 вересня. Зустріч ініціював сам Кудрицький.

Кудрицького призначили у 2020 році. Він мав обіймати посаду голови правління Укренерго до серпня 2025 року.

30 серпня з’явились повідомлення про ймовірну відставку Кудрицького. Forbes з посиланням на власні джерела повідомив, що Зеленський на засіданні Ставки озвучив вимогу до Кудрицького написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом, але той відмовився.

Причиною вимоги про відставку називають незавершені захисні конструкції навколо підстанцій системного оператора, що нібито призвело до перебоїв із постачанням електрики після обстрілу 26 серпня.

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) закликало наглядову раду та Зеленського не поспішати зі звільненням Кудрицького.

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