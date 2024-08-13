Служба безпеки України опублікувала нові докази у справі про хабар у $500 000 заступнику міністра енергетики, який був затриманий напередодні. Перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми оприлюднила пресслужба СБУ.

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Прізвища затриманого посадовця спецслужба не вказує. За інформацією джерел LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Хейла.

На записах розмов підозрювані обговорюють, якими частинами отримуватимуть хабар, механізм його передання та як ділитимуть отримані гроші між собою. Також вони згадують міністра енергетики Германа Галущенка, який може бути "підірваний" під час відрядження до Харкова.

"Міністр сьогодні їде до Харкова. Може, там його десь підірвуть? Він до Харкова їде, потім це падло повертається, а потім їде в Одесу", – говорить один із фігурантів справи Хейлу.

Крім цього, СБУ оприлюднила кадри, на яких учасник схеми отримує частину коштів.

За версією слідства, в обмін на хабар у $500 000 заступник міністра енергетики, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам державного підприємства Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування обладнання із шахт прифронтового району Донецької області.

Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровського.

Правоохоронці затримали чотирьох фігурантів провадження, зокрема заступника міністра енергетики. Наразі всім їм обрано запобіжні заходи.

12 серпня стало відомо, що правоохоронці викрили на хабарі у $500 000 заступника міністра енергетики.

Того самого дня Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення Хейла з посади заступника міністра енергетики.

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