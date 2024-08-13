Служба безопасности Украины опубликовала новые доказательства по делу о взятке в $500 000 заместителю министра энергетики, который был задержан накануне. Перехваченные разговоры фигурантов масштабной коррупционной схемы обнародовала пресс-служба СБУ.

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Фамилии задержанного чиновника спецслужба не указывает. По информации источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об Александре Хейле.

На записях разговоров подозреваемые обсуждают, какими частями будут получать взятку, механизм ее передачи и как будут делить полученные деньги между собой. Также они вспоминают министра энергетики Германа Галущенко, который может быть "взорван" во время командировки в Харьков.

"Министр сегодня едет в Харьков. Может, там его где-нибудь взорвут? Он в Харьков едет, потом это падло возвращается, а потом едет в Одессу", — говорит один из фигурантов дела Хейлу.

Кроме того, СБУ обнародовала кадры, на которых участник схемы получает часть средств.

По версии следствия, в обмен на взятку в $500 000 заместитель министра энергетики, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям государственного предприятия Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта – Покровского.

Правоохранители задержали четырех фигурантов производства, в том числе заместителя министра энергетики. В настоящее время всем им избраны меры пресечения.

12 августа стало известно, что правоохранители разоблачили на взятке в $500 000 действующего замминистра энергетики.

В тот же день Кабмин принял распоряжение об увольнении Хейла с должности замминистра энергетики.

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