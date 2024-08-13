"Министр едет в Харьков. Может, там его взорвут". СБУ опубликовала прослушку Хейла
Служба безопасности Украины опубликовала новые доказательства по делу о взятке в $500 000 заместителю министра энергетики, который был задержан накануне. Перехваченные разговоры фигурантов масштабной коррупционной схемы обнародовала пресс-служба СБУ.
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Фамилии задержанного чиновника спецслужба не указывает. По информации источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об Александре Хейле.
На записях разговоров подозреваемые обсуждают, какими частями будут получать взятку, механизм ее передачи и как будут делить полученные деньги между собой. Также они вспоминают министра энергетики Германа Галущенко, который может быть "взорван" во время командировки в Харьков.
"Министр сегодня едет в Харьков. Может, там его где-нибудь взорвут? Он в Харьков едет, потом это падло возвращается, а потом едет в Одессу", — говорит один из фигурантов дела Хейлу.
Кроме того, СБУ обнародовала кадры, на которых участник схемы получает часть средств.
По версии следствия, в обмен на взятку в $500 000 заместитель министра энергетики, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям государственного предприятия Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.
Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта – Покровского.
Правоохранители задержали четырех фигурантов производства, в том числе заместителя министра энергетики. В настоящее время всем им избраны меры пресечения.
- 12 августа стало известно, что правоохранители разоблачили на взятке в $500 000 действующего замминистра энергетики.
- В тот же день Кабмин принял распоряжение об увольнении Хейла с должности замминистра энергетики.
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