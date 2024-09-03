У відставку подали голови Мінстратегпрому, Мін'юсту, Міндовкілля та Фонду Держмайна

У відставку подали голови Мінстратегпрому, Мін'юсту, Міндовкілля та Фонду Держмайнадоповнено
До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів та очільника Фонду державного майна. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
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Так, відповідні заяви про відставку подали:
→ міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;
→ міністр юстиції Денис Малюська;
→ міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець;
→ голова фонду Держмайна Віталій Коваль.
Стефанчук анонсував, що ці заяви парламент розгляне на одному з найближчих пленарних засідань.
Посадовці у заявах не вказують, із чим саме пов'язано їх рішення.
Камишін повідомив, що продовжить працювати в оборонці, але вже в іншій ролі. Якій саме — не уточнює.
Посадовець зазначив, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки й оборони, а також до відкритого звіту у Раді.
Доповнено о 18:04. Заява Олександра Камишіна може бути пов'язана з його ймовірним призначенням на місце заступника голови Офіса президента Ростислава Шурми, який неформально курує енергетичний блок, повідомило LIGA.net знайоме з ситуацією в ОП джерело. За його словами, президент Володимир Зеленський готовий звільнити Шурму і це має відбутися у четвер, 5 вересня.
Цю ж інформацію підтверджують джерела Української правди. LIGA.net звернулася за коментарем до Ростислава Шурми, але на момент публікації новини редакція не отримала відповідь.
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- Мінстратегпром працює над реалізацією держполітики у промисловості, зокрема військовій, а також щодо державного оборонного замовлення та оборонно-промислового комплексу.
- Малюська обіймає посаду із серпня 2019-го, Стрілець — із квітня 2022-го, Камишін — із березня 2023-го, Коваль — із листопада того ж року.
- 2 вересня члени Наглядової ради Укренерго ухвалили рішення щодо дострокового припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління компанії за згодою сторін. Через це у відставку подали голова та член наглядової ради держкомпанії.
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