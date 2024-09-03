У відставку подали голови Мінстратегпрому, Мін'юсту, Міндовкілля та Фонду Держмайна

Олександр Камишін (Фото: Мінстратегпром)

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів та очільника Фонду державного майна. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

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Так, відповідні заяви про відставку подали:

→ міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;

→ міністр юстиції Денис Малюська;

→ міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець;

→ голова фонду Держмайна Віталій Коваль.

Стефанчук анонсував, що ці заяви парламент розгляне на одному з найближчих пленарних засідань.

Посадовці у заявах не вказують, із чим саме пов'язано їх рішення.

Камишін повідомив, що продовжить працювати в оборонці, але вже в іншій ролі. Якій саме — не уточнює.

Посадовець зазначив, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки й оборони, а також до відкритого звіту у Раді.

Доповнено о 18:04. Заява Олександра Камишіна може бути пов'язана з його ймовірним призначенням на місце заступника голови Офіса президента Ростислава Шурми, який неформально курує енергетичний блок, повідомило LIGA.net знайоме з ситуацією в ОП джерело. За його словами, президент Володимир Зеленський готовий звільнити Шурму і це має відбутися у четвер, 5 вересня.

Цю ж інформацію підтверджують джерела Української правди. LIGA.net звернулася за коментарем до Ростислава Шурми, але на момент публікації новини редакція не отримала відповідь.

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Мінстратегпром працює над реалізацією держполітики у промисловості, зокрема військовій, а також щодо державного оборонного замовлення та оборонно-промислового комплексу.

Малюська обіймає посаду із серпня 2019-го, Стрілець — із квітня 2022-го, Камишін — із березня 2023-го, Коваль — із листопада того ж року.

2 вересня члени Наглядової ради Укренерго ухвалили рішення щодо дострокового припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління компанії за згодою сторін. Через це у відставку подали голова та член наглядової ради держкомпанії.

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