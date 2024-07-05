ЗМІ пишуть, що Шмигаля відправлять у відставку. У Раді кажуть – можливо, але нічого не змінить

Співрозмовники LIGA.net поділяють думку про те, що ймовірна заміна прем'єра Шмигаля ні на що не вплине

Денис Шмигаль (Фото: ОП)

Низка українських ЗМІ повідомила, що президент Володимир Зеленський нібито "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а тому, ймовірно, звільнить його. Співрозмовники LIGA.net серед депутатів Верховної Ради переконані, що такі ротації в уряді нічого не змінять.

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В ефірі Радіо Свобода член парламентської фракції Слуга народу Федір Веніславський заявив, що ймовірне звільнення Шмигаля нібито призведе до відставки всього складу Кабміну, що заборонено законодавством.

Він наголосив, що стаття 10 закону про правовий режим воєнного стану забороняє припинення повноважень Кабміну під час війни. Тому, за його словами, без змін до законодавства для звільнення Шмигаля нібито немає юридичних можливостей.

Водночас нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк заявив, що це "маячня". В цьому контексті він нагадав про зміну обмудсмена і глави НБУ під час війни. Крім того, як наголосив нардеп, Кабмін та Рада діють навіть тоді, коли прем'єр у відставці – так було, приміром, коли звільнили Миколу Азарова, а Сергій Арбузов був виконувачем обов'язків.

Железняк запевняє, що заява про неможливість зміни КМУ "нічого спільного із реальністю не має". Це ж підтверджує один зі співрозмовників LIGA.net зі Слуги народу.

Інший співрозмовник від СН заявив, що ротація в уряді нічого не змінить, адже "немає різниці, хто буде виконувати рішення Офісу".

ДОВІДКА. За статтею 115 Конституції України, Кабмін, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою або відставку якого прийнято Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну. За статтею 115 Конституції України, Кабмін, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою або відставку якого прийнято Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Народна обраниця від Голосу Юлія Клименко зазначила, що немає різниці, хто буде прем'єром, якщо уряд не ухвалює рішень.

Інший співрозмовник у Голосі вважає, що наразі команда Зеленського шукає, на кому ще "каналізувати суспільний негатив", адже після звільнення Валерія Залужного з посади головкома Збройних Сил України нового очільника Олександра Сирського відправляти у відставку ще рано.

Тому, за його словами, піднялося питання щодо звільнення Шмигаля, водночас остаточного рішення ще немає. Нардеп теж наголосив на тому, що зміна прізвища та імені прем'єра ні на що не вплине, адже "це все одно буде уряд Зеленського".

Раніше видання Українська правда із посиланням на співрозмовників у оточенні Зеленського писало, що глава держави "втомився" від прем'єр-міністра Шмигаля і, ймовірно, планує звільнити його. РБК-Україна також інформувало про це.

Як можливу заміну Шмигаля обидва видання називали першу віцепрем'єр-міністерку економіки Юлію Свириденко.

Клименко у коментарі LIGA.net висловила думку, що в липні Шмигаля замінять на Свириденко і призначать двох віцепремʼєрів, під яких підпорядкують всі міністерства.

5 травня КМІС опублікував результати дослідження щодо ситуації з демократією в Україні за правління Зеленського. 43% вважають, що за його президентства держава стала менш демократичною, 19% – що більш, 29% – що ситуація з цим не змінилася.

7 червня КМІС оприлюднював опитування про довіру до Зеленського. Після виборів у 2019 році 80% українців довіряли йому, після повномасштабного вторгнення рівень довіри піднявся, але у 2024 році дещо впав.

Станом на червень 31% українців вважають, що критика влади має бути жорсткою і безкомпромісною, водночас 13% стверджують – зараз не варто допускати критику, аби не розхитувати ситуацію в суспільстві.

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