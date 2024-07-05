СМИ пишут, что Шмыгаля отправят в отставку. В Раде говорят – вероятно, но ничего не меняет

Собеседники LIGA.net разделяют мнение о том, что вероятная замена премьера Шмыгаля ни на что не повлияет

Денис Шмыгаль (Фото: ОП)

Ряд украинских СМИ сообщил, что президент Владимир Зеленский якобы "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля, а потому, вероятно, уволит его. Собеседники LIGA.net среди депутатов Верховной Рады убеждены, что подобные ротации в правительстве ничего не изменят.

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В эфире Радио Свобода член парламентской фракции Слуга народа Федор Вениславский заявил, что вероятное увольнение Шмыгаля якобы приведет к отставке всего состава Кабмина, что запрещено законодательством.

Он подчеркнул, что статья 10 закона о правовом режиме военного положения запрещает прекращение полномочий Кабмина во время войны. Поэтому, по его словам, без изменений в законодательство для увольнения Шмыгаля якобы нет юридических возможностей.

В то же время нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что это "бред". В этом контексте он напомнил о смене обмудсмена и главы НБУ во время войны. Кроме того, как отметил нардеп, Кабмин и Рада действуют даже тогда, когда премьер в отставке – так было, например, когда уволили Николая Азарова, а Сергей Арбузов был исполняющим обязанности.

Железняк уверяет, что заявление о невозможности смены КМУ "ничего общего с реальностью не имеет". Это подтверждает один из собеседников LIGA.net из Слуги народа.

Другой собеседник от СН заявил, что ротация в правительстве ничего не изменит, ведь нет разницы, кто будет выполнять решения Офиса.

СПРАВКА. По статье 115 Конституции Украины, Кабмин, сложивший полномочия перед новоизбранной Верховной Радой или отставка которого принята Верховной Радой, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабмина. По статье 115 Конституции Украины, Кабмин, сложивший полномочия перед новоизбранной Верховной Радой или отставка которого принята Верховной Радой, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабмина.

Народная избранница от Голоса Юлия Клименко отметила, что нет разницы, кто будет премьером, если правительство не принимает решения.

Другой собеседник в Голосе считает, что команда Зеленского ищет, на ком еще "канализировать общественный негатив", ведь после увольнения Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных Сил Украины нового главу Александра Сырского отправлять в отставку еще рано.

Поэтому, по его словам, поднялся вопрос об увольнении Шмыгаля, в то же время окончательного решения еще нет. Нардеп также отметил, что смена фамилии и имени премьера ни на что не повлияет, ведь "это все равно будет правительство Зеленского".

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в окружении Зеленского писало, что глава государства "устал" от премьер-министра Шмыгаля и, вероятно, планирует уволить его. РБК-Украина также информировала об этом.

Как возможную замену Шмыгаля оба издания называли первую вице-премьер-министра экономики Юлию Свириденко.

Клименко в комментарии LIGA.net высказала мнение, что в июле Шмыгаля заменят Свириденко и назначат двух вице-премьеров, под которых подчинят все министерства.

5 мая КМИС опубликовал результаты исследования по ситуации с демократией в Украине во время правления Зеленского. 43% считают, что при его президентстве государство стало менее демократическим, 19% – что больше, 29% – что ситуация с этим не изменилась.

7 июня КМИС обнародовал опрос о доверии к Зеленскому. После выборов в 2019 году 80% украинцев доверяли ему, после полномасштабного вторжения уровень доверия поднялся, но в 2024 несколько упал.

По состоянию на июнь 31% украинцев считают, что критика власти должна быть жесткой и бескомпромиссной, в то же время 13% утверждают, что сейчас не стоит допускать критику, чтобы не расшатывать ситуацию в обществе.

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