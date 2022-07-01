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Рада назначила нового омбудсмена

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01.07.2022, 13:28
Рада назначила нового омбудсмена - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада назначила уполномоченного ВР по правам человека вместо ранее уволенной Людмилы Денисовой. Новым омбудсменом стал Дмитрий Лубинец, сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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"После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – сообщил Железняк.

Назначение Лубинца поддержали 250 нардепов.

Рада назначила нового омбудсмена

Дмитрий Лубинец в парламенте представляет депутатскую группу "За будущее" и является членом постоянной делегации в ПАСЕ от Украины. Он также был нардепом Блока Петра Порошенко в прошлом созыве. 

Лубинец в 2017 году вместе с 58 депутатами требовал от КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

Его жена Янина Лубинец является помощницей депутата Слуги народа Арсения Пушкаренко. Сам Лубинец утверждает, что никак не причастен к ее трудоустройству, однако Пушкаренко заявил, что это ложь и именно Лубинец порекомендовал жену на должность.

Движение ЧЕСНО утверждало, что в 2019-м Лубинец был уличен в кнопкодавстве.

  • 31 мая 2022 года Рада уволила с должности омбудсмена Людмилу Денисову. Во фракции Слуга народа сообщили LIGA.netчто среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными.
  • Людмила Денисова заявляла, что ОП якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях". Также она говорила, что ее увольнение было политической расправой за несогласие с принятием закона об олигархах.
  • 21 июня спикер Рады Руслан Стефанчук внес предложение о назначении нардепа Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена.

Читайте также: Венедиктова: Денисова не передавала в Офис генпрокурора материалы по сексуальному насилию

Оксана Житнюк
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верховная рада омбудсмен Дмитрий Лубинец
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