Денисову хотят уволить с должности омбудсмена

31 мая Верховная Рада рассмотрит вопрос увольнения Людмилы Денисовой с должности уполномоченной ВР по правам человека. Об этом на пресс-конференции заявила сама Денисова, также эту информацию подтвердили источники LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа.

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"Мне только что стало известно, что по команде Офиса президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека", – сказала Денисова.

Решение об увольнении, по ее словам, было принято после совещания в ОП. Депутатов просят подписать подписные листы.

"По моей информации Офис президента не устраивает моя активность как омбудсмена, активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях", – сказала Денисова.

Она считает такие действия власти незаконными.

Денисова сообщила, что на ее дочь, которая занимается психологической помощью пострадавшим от оккупации, якобы осуществляется давление — ее, по словам омбудсмена, трижды вызывали на допрос.

Три собеседника в руководстве фракции Слуга народа подтвердили LIGA.net, что вопрос выражения недоверия Денисовой планируется рассмотреть на пленарном заседании 31 мая.

Среди причин – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными. "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего", – пояснил один из руководителей СН.

Увольнение планируется провести с помощью закона об особенностях государственной службы в военное время, принятого 12 мая. Он дает парламенту право увольнять с должностей людей, назначение которых отнесено к полномочиям ВР, причем делать это путем выражения недоверия.

На 31 мая запланировано только увольнение, поскольку процедура назначения предусматривает двухмесячный конкурс.

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Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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