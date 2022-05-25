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МИД России: Обсуждать обмен пленными с Украиной будем только после суда

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 14:17
МИД России: Обсуждать обмен пленными с Украиной будем только после суда - Фото
Андрей Руденко (Фото - скриншот из видео)

Обсуждение темы обмена пленными между Украиной и Россией возможно только после суда над сдавшимися военнослужащими ВСУ. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

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Руденко заявил, что все инициативы по обмену Россия будет "рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги".

  • 27 апреля пресс-секретарь Путина заявлял, что об обмене Виктора Медведчука на украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе, "речь не идет".
  • 20 мая Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки сообщило, что с Азовстали, вероятно, вышли около 1700 украинских военных, но часть защитников города остаются на заводе.
  • 21 мая член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий сначала заявил, что в Москве намерены "изучить вопрос" обмена  на защитников Азовстали, но затем начал утверждать, что "никакого обмена бойцов Азова быть не должно, их судьбу должен решать трибунал".
  • По различным данным, с Азовстали в итоге вышли от 1500 до 2000 украинских военных. Украинская сторона назвала это операцией по спасению защитников Мариуполя, которой способствуют ООН и Международный Красный Крест, РФ – "сдачей в плен".

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Сергей Бережной
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