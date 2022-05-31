Венедиктова: Денисова не передавала в Офис генпрокурора материалы по сексуальному насилию

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что уволенная сегодня с должности омбудсмена Людмила Денисова не передавала в Офис генпрокурора материалы по изнасилованиям, о которых она писала в социальных сетях. Об этом Венедиктова сообщила в комментарии корреспонденту Бабеля в Гааге.

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"Госпожа Денисова материалы не передает. Она обращается к нам с письмами о таких-то и таких-то конвенциях, пожалуйста, изучайте такие конвенции. Она посылает нам письма, но не материалы. Это разные вещи. Мы, конечно, принимаем ее информацию к сведению", — сказала Венедиктова.

Она не смогла сказать, сколько именно производств по сексуальному насилию сейчас зарегистрировано. При этом она уточнила, что такие преступления рассматриваются как военные и не имеют сроков давности.

О сложности расследования таких преступлений в условиях войны Венедиктова отметила: "Когда невозможна медицинская экспертиза, мы можем провести другие экспертизы, тоже свидетельствующие о преступлении. Это может быть психиатрическая экспертиза и свидетельские показания".

Сегодня, 31 мая, в Раде собрали подписи о выражении недоверия Денисовой. Позднее нардепы проголосовали за ее увольнение с должности омбудсмена. "За" - 234 депутата.

Собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил LIGA.net , что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными: "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего".

в руководстве фракции Слуга народа сообщил , что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными: "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего". Сама Денисова считает, что Офис президента якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".

Вадим Ребрина

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