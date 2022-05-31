Рада уволила Денисову с должности омбудсмена

Верховная Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности омбудсмена. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Сегодня, 31 мая, в Раде собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой. Позднее нардепы проголосовали за увольнение Денисовой с должности омбудсмена. "За" - 234 депутата.

По словам Железняка, на рассмотрении вопроса с докладом выступила глава Минреинтеграции Ирина Верещук с критикой работы Денисовой.

Сегодня Денисова опубликовала текст открытого письма в ее поддержку от председателя Глобального альянса национальных институций по правам человека (GANHRI) и председателя Европейской сети национальных институций по правам человека (ENNHRI). Письмо адресовано президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

Собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил LIGA.net, что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными: "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего".

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Оксана Житнюк

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