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Рада уволила Денисову с должности омбудсмена

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 14:57
Рада уволила Денисову с должности омбудсмена - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Верховная Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности омбудсмена. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Сегодня, 31 мая, в Раде собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой. Позднее нардепы проголосовали за увольнение Денисовой с должности омбудсмена. "За" - 234 депутата.

По словам Железняка, на рассмотрении вопроса с докладом выступила глава Минреинтеграции Ирина Верещук с критикой работы Денисовой.

Рада уволила Денисову с должности омбудсмена

Сегодня Денисова опубликовала текст открытого письма в ее поддержку от председателя Глобального альянса национальных институций по правам человека (GANHRI) и председателя Европейской сети национальных институций по правам человека (ENNHRI). Письмо адресовано президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

  • Собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил  LIGA.net, что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными: "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего".

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Оксана Житнюк
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верховная рада Людмила Денисова увольнение омбудсмен
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