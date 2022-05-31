Координационный штаб по вопросам пленных возглавил начальник ГУР

Кабинет министров назначил председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Об этом говорится в постановлении №633 от 28 мая.

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Процедура обращений для родственников военнопленных при этом не меняется.

Обратиться на "Горячую линию" Национального информационного бюро, которое собирает информацию о пленных, можно по короткому номеру 1648 или 380 44 287-81-65 (для звонков из-за границы).

Раньше координационный штаб возглавляла вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. 30 мая она сообщила, что передала свой функционал по обмену военнопленными Главному управлению разведки Минобороны.

Количество украинских военных, находящихся в российском плену, публично не сообщается. 28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали Владимира Путина освободить "около 2500 защитников Азовстали, взятых в плен российскими войсками".

25 мая заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что обсуждение темы обмена пленными между Украиной и Россией возможно только после суда над военнослужащими ВСУ.

Андрей Водяный

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