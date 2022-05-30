Верещук больше не занимается обменом военнопленных. Теперь это задача ГУР и СБУ

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что больше не занимается обменом военнопленных. Теперь это задача Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, говорится в Telegram-канале политика.

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"Свой функционал по обмену военнопленными передаю Главному управлению разведки Минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы налажены. В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ", — сообщила Верещук.

Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

Количество украинских военных, находящихся в плену, публично не сообщается. 28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали Владимира Путина освободить "около 2500 защитников Азовстали, взятых в плен российскими войсками".

25 мая заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что обсуждение темы обмена пленными между Украиной и Россией возможно только после суда над военнослужащими ВСУ.

Андрей Водяный

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