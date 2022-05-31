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В Раде собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой – СН

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 12:31
В Раде собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой – СН - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Верховной Раде собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой. Об этом сообщила пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук.

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"Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", – сообщила Палийчук.

Денисова сегодня сообщила, что председатель Глобального альянса национальных институций по правам человека (GANHRI) Мариам Аль-Аттия и председатель Европейской сети национальных институций по правам человека (ENNHRI) Сирпа Раутио обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

Они выразили в письме обеспокоенность по поводу вотума недоверия и заявили, что "чрезвычайные обстоятельства в Украине не оправдывают неуважение к мандату, пребыванию в должности и стабильности институции уполномоченного".

В Раде собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой – СН

В Раде собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой – СН

В Раде собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой – СН

  • Сегодня, 31 мая, Рада должна рассмотреть вопрос увольнения Денисовой с должности омбудсмена.
  • Собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил  LIGA.net, что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными: "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего".

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Оксана Житнюк
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Людмила Денисова омбудсмен недоверие вотум
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