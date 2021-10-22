Родственники депутатов работают помощниками коллег по Раде за бюджетные деньги – "Схемы"

В Верховной Раде 9 созыва как минимум 12 родственников народных депутатов работают штатными помощниками других нардепов, получая зарплату из госбюджета. Больше всего таких – в Слуге народа и ОПЗЖ. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

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На оплату труда этих 12 помощников только за этот год потратили совокупно почти 2 млн грн налогоплательщиков, а за два года более – 4,5 млн грн.

При этом депутаты, чьи близкие родственники работают помощниками их коллег по парламенту, говорят, что к их трудоустройству не имеют никакого отношения. Однако работодатели родственников часто не подтверждают их слова.

Например, член депутатской группы За будущее Дмитрий Лубинец утверждает, что никоим образом не способствовал трудоустройству своей жены Янины помощником депутата Слуги народа Арсения Пушкаренко.

"Скажем так: я об этом узнал, что она будет работать у него помощником, после того, как они уже все решили", – сказал Лубинец в комментарии "Схемам".

Однако Пушкаренко фактически сказал, что Лубинец врет.

"Было предложение от коллеги. Он говорит: "Моя жена активная, занимается второй созыв, фонд "Я – Волноваха"... Поэтому я посмотрел, что человек активен, занимается благотворительностью и пригласил ее к себе. И мы с ней работаем (она занимается благотворительным направлением)", – сказал Пушкаренко.

На уточняющий вопрос журналистки, действительно ли Лубинец предложил свою жену помощницей Пушкаренко, тот ответил: "Ну, Дмитрий порекомендовал мне и еще нескольким разным коллегам".

Некоторые же честно сознаются, что сами рекомендовали своих родственников коллегам по Раде, но делают это весьма оригинально.

Например, "слуга народа" Александр Мережко так рассказывает о трудоустройстве своей жены Виктории Улиганец помощницей другого "слуги" Игоря Марчука: "Коллега мой обратился с просьбой предложить кого-то. Я предложил свою жену, но, честно говоря, я надеялся, что этого не произойдет, потому что у нас двое детей и мне гораздо выгоднее, чтобы она была с ними. Вместе с тем она как специалист хочет реализовать себя и, честно говоря, это было ее решение, хотя я внутренне был против".

Когда его спросили, нет ли здесь кумовства, Мережко с этим не согласился, сказав, что речь идет о "профессиональных качествах".

Помощниками депутатов работают также жены нардепа от Батькивщины Сергея Соболева и нардепа от ОПЗЖ Виктора Черного (кроме жены помощником нардепа работает также падчерица Черного). При этом Черный убеждает, что его жена Ольга Арканова-Черная давно знакома с ее нынешним работодателем, депутатом от ОПЗЖ Александром Колтуновичем. Только вот Колтунович говорит, что лично не знает жену Черного, и вообще ему помощники якобы не нужны.

Некоторые меняются детьми. Например, дочь главы комитета по вопросам правовой политики от Слуги народа Андрея Костина Анастасия – помощница его коллеги по фракции Андрея Задорожного, а сын самого Задорожного – Иван – помощник ее отца.

Личное знакомство с депутатом повлияло и на трудоустройство Романа Бондаря. С августа этого года сын представителя Европейской солидарности Михаила Бондаря стал помощником другого члена фракции Максима Саврасова.

У члена ОПЗЖ Василия Нимченко невестка – Марина Нимченко – работает помощницей в непосредственном подчинении. Депутат тоже не видит в этом конфликта интересов и объясняет свое решение тем, что не может доверить "конфиденциальные вопросы народного депутата" человеку, который не находится в "списке близких". На просьбу уточнить, о каких именно вопросах идет речь, Нимченко ответил, что это вопросы "жизнедеятельности человека".

Прошел уже год как Рада приняла законопроект, который запрещает депутатам нанимать себе в помощники за госсредства близких родственников, впрочем, он до сих пор не стал законом. Это позволяет народным избранникам продолжать использовать бюджетные средства для финансирования членов своих семей, предоставляя им при этом еще и привилегированный статус и свободный доступ ко многим властным ресурсам, отмечают "Схемы".

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Вадим Ребрина

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