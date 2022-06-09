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Денисова считает, что ее уволили за несогласие с принятием закона об олигархах

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 11:19
Денисова считает, что ее уволили за несогласие с принятием закона об олигархах - Фото
Бывшая уполномоченная по правам человека Людмила Денисова (Фото - facebook.com, denisovaombudsman)

Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что ее увольнение было политической расправой за несогласие с принятием закона об олигархах. Об этом она рассказала в интервью Бабель.

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Денисова считает, что некоторые положения закона не соответствуют Конституции и могут нарушать права и свободы человека. Это мнение вызвало возмущение, поскольку не совпадало с позицией руководства фракции Слуга народа, и тогда, как она утверждает, ее решили убрать с должности.

Также Денисова пожаловалась на "напряженное сотрудничество" с Офисом президента и фракцией Слуга народа.

"Хотя по закону уполномоченный по правам человека имеет право быть срочно принят, чтобы доложить о ситуации с правами человека в Украине. Ответ из ОП был таков: "Да, мы поддерживаем, что вы делаете на должности уполномоченного, как заботитесь о правах, мы вас уведомим о возможной встрече", — сказала она.

  • 31 мая 2022 года Рада проголосовала за увольнение Денисовой с должности омбудсмена. "За" - 234 депутата.
  • Во фракции Слуга народа сообщили LIGA.net, что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными.
  • Сама Денисова заявляла, что ОП якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".
  • Она собирается обжаловать это решение в суде.

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Мария Макуха
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Слуга народа Людмила Денисова офис президента
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