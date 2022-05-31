Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде

Уволенная сегодня с должности омбудсмена Людмила Денисова заявила, что это было сделано незаконно, и что она будет обжаловать решение об увольнении в суде. Об этом Денисова написала в Telegram.

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"Я уволена вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде", – написала она.

Также Денисова пообещала и в дальнейшем защищать Украину и права ее граждан.

Сегодня, 31 мая, в Раде собрали подписи о выражении недоверия Денисовой. Позднее нардепы проголосовали за ее увольнение с должности омбудсмена. "За" - 234 депутата.

Собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил LIGA.net , что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными: "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего".

в руководстве фракции Слуга народа сообщил , что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными: "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего". Сама Денисова считает, что Офис президента якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".

Вадим Ребрина

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