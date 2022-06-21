Стефанчук предложил назначить Лубинца омбудсменом

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в Раду предложение о назначении нардепа Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного ВР по правам человека вместо ранее уволенной Людмилы Денисовой. Об этом Стефанчук сообщил у себя в Facebook.

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Глава ВР, внося кандидатуру Лубинца на должность омбудсмена, отметил работу нардепа на должности председателя комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции ОРДЛО и Крыма.

Стефанчук верит, что опыт Лубинца "создаст все необходимые предпосылки для выполнения в полном объеме полномочий, возложенных на омбудсмена".

Дмитрий Лубинец в парламенте представляет депутатскую группу "За будущее" и является членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от Украины. Он также был нардепом Блока Петра Порошенко в прошлом созыве. Согласно законодательству, омбудсмен не может быть моложе 40 лет. Лубинцу на данный момент 39, так что Раде придется подождать с назначением до его дня рождения 4 июля.

Лубинец в 2017 году вместе с 58 депутатами требовал от КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

Его жена, Янина Лубинец, является помощницей депутата Слуги народа Арсения Пушкаренко. Сам Лубинец утверждает, что никак не причастен к ее трудоустройству, однако Пушкаренко заявил, что это ложь и именно Лубинец порекомендовал жену на должность.

Движение "Чесно" утверждало, что в 2019-м Лубинец был уличен в кнопкодавстве.

31 мая 2022 года Рада уволила с должности омбудсмена Людмилу Денисову. Во фракции "Слуга народа" сообщили LIGA.net , что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными.

, что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными. Людмила Денисова заявляла, что ОП якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях". Также она говорила, что ее увольнение было политической расправой за несогласие с принятием закона об олигархах.

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Мария Макуха

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