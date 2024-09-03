Арахамія анонсував "велике перезавантаження" уряду вже цього тижня
Понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнає змін – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду", заявив очільник керівної фракції Слуга народу Давид Арахамія.
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"Як і обіцяли, велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше ніж 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін", – написав він.
За його словами, на завтра очікується день звільнень, а на післязавтра – день призначень.
Остаточний перелік призначень визначать на засіданні фракції "слуг" 4 вересня, анонсував Арахамія.
Раніше ввечері до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна, Мін'юсту Дениса Малюськи, Мінзахисту довкілля Руслана Стрільця та голови фонду Держмайна Віталія Коваля.
- Співрозмовник LIGA.net, знайомий з ситуацією в ОП, повідомив: Камишін може замінити заступника голови ОП Ростислава Шурму. Останнього, заявив співрозмовник, президент планує звільнити 5 вересня.
- Сам же Камишін повідомляв, що продовжить працювати в оборонці, але вже в іншій ролі. Якій саме — не уточнює. Міністр зазначив, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки й оборони, а також до відкритого звіту у Раді.
- У квітні 2023-го журналісти Bihus.Info повідомили, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом"
до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України. У вересні того ж року це почало розслідувати НАБУ.
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