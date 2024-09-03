Арахамія анонсував "велике перезавантаження" уряду вже цього тижня

За його словами, на завтра очікується день звільнень, а на післязавтра – день призначень

Давид Арахамія (Фото: пресслужба Слуги народу)

Понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнає змін – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду", заявив очільник керівної фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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"Як і обіцяли, велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше ніж 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін", – написав він.

За його словами, на завтра очікується день звільнень, а на післязавтра – день призначень.

Остаточний перелік призначень визначать на засіданні фракції "слуг" 4 вересня, анонсував Арахамія.

Раніше ввечері до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна, Мін'юсту Дениса Малюськи, Мінзахисту довкілля Руслана Стрільця та голови фонду Держмайна Віталія Коваля.

Співрозмовник LIGA.net , знайомий з ситуацією в ОП, повідомив: Камишін може замінити заступника голови ОП Ростислава Шурму. Останнього, заявив співрозмовник, президент планує звільнити 5 вересня.

, знайомий з ситуацією в ОП, повідомив: Камишін може замінити заступника голови ОП Ростислава Шурму. Останнього, заявив співрозмовник, президент планує звільнити 5 вересня. Сам же Камишін повідомляв, що продовжить працювати в оборонці, але вже в іншій ролі. Якій саме — не уточнює. Міністр зазначив, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки й оборони, а також до відкритого звіту у Раді.

У квітні 2023-го журналісти Bihus.Info повідомили, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України. У вересні того ж року це почало розслідувати НАБУ.

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