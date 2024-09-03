Арахамия анонсировал "большую перезагрузку" правительства уже на этой неделе

По его словам, завтра ожидается день увольнений, а на послезавтра – день назначений

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Более 50% штатной численности Кабинета министров претерпевает изменения – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства", заявил глава правящей фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпевают изменения", – написал он.

По его словам, завтра ожидается день увольнений, а послезавтра – день назначений.

Окончательный перечень назначений будет определен на заседании фракции "слуг" 4 сентября, анонсировал Арахамия.

Ранее вечером в Верховную Раду поступили заявления об отставке от главы Минстратегпрома Александра Камышина, Минюста Дениса Малюськи, Минзащиты окружающей среды Руслана Стрельца и главы фонда Госимущества Виталия Коваля.

Собеседник LIGA.net , знакомый с ситуацией в ОП, сообщил: Камышин может заменить заместителя главы ОП Ростислава Шурму. Последнего, заявил собеседник, президент планирует уволить 5 сентября.

, знакомый с ситуацией в ОП, сообщил: Камышин может заменить заместителя главы ОП Ростислава Шурму. Последнего, заявил собеседник, президент планирует уволить 5 сентября. Сам же Камышин сообщал, что продолжит работу в оборонке, но уже в другой роли. Какой именно – не уточняет. Министр отметил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Раде.

В апреле 2023-го журналисты Bihus.Info сообщили, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является оцепление Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины. В сентябре того же года начало расследовать НАБУ.

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