Зеленский уволил заместителя Ермака Шурму

Ростислав Шурма (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурму. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

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Ранее о возможном увольнении Шурмы сообщал собеседник LIGA.net, знакомый с ситуацией в ОП, но датой увольнения он называл 5 сентября.

По его словам, возможным преемником на эту должность является глава Минстратегпрома Александр Камышин, ранее вечером подавший заявление об отставке с должности. Сам же Камышин сообщал, что продолжит работу в оборонке, но уже в другой роли.

В апреле 2023-го журналисты Bihus.Info сообщили, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с энергосистемой Украины. Шурма же называл это расследование "манипулятивным и неправдивым".

В сентябре того же года Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать уголовное дело относительно выплат за электроэнергию, произведенную солнечными электростанциями, расположенными на оккупированных территориях.

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