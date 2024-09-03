Зеленский уволил заместителя Ермака Шурму
Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурму. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Ранее о возможном увольнении Шурмы сообщал собеседник LIGA.net, знакомый с ситуацией в ОП, но датой увольнения он называл 5 сентября.
По его словам, возможным преемником на эту должность является глава Минстратегпрома Александр Камышин, ранее вечером подавший заявление об отставке с должности. Сам же Камышин сообщал, что продолжит работу в оборонке, но уже в другой роли.
В апреле 2023-го журналисты Bihus.Info сообщили, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу"
В сентябре того же года Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать уголовное дело относительно выплат за электроэнергию, произведенную солнечными электростанциями, расположенными на оккупированных территориях.
- 3 сентября в Верховную Раду поступили заявления об отставке от трех министров, в том числе Камышина и главы Фонда государственного имущества.
- Глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров претерпит изменения – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".
Читайте также: "У них нет достаточно глубокой экспертизы". Шурма – о позиции МВФ относительно налоговой реформы