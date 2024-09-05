Верещук із другої спроби звільнили з посади глави Мінреінтеграції

4 вересня для звільнення Верещук не вистачило голосів

Ірина Верещук (Фото: Facebook-акаунт Верещук)

Верховна Рада на засіданні 5 вересня проголосувала за звільнення Ірини Верещук із посади віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це повідомив депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За його словами, парламент повторно розглянув і підтримав звільнення Верещук. "За" проголосували 255 депутатів.

4 вересня не вистачило голосів, щоб звільнити міністерку. Тоді відставку Верещук підтримали тільки 214 депутатів.

Того самого дня Верещук повідомила, що переходить на посаду заступниці очільника Офісу президента.

Верещук призначили головою Мінреінтеграції в листопаді 2021 року. До того вона протягом п’яти років була міською головою Рави-Руської Львівської області.

У 2019 році Верещук балотувалася у парламент за партійним списком Слуги народу під №29. На місцевих виборах у 2020 році вона стала офіційною кандидаткою на посаду мера Києва від політичної сили.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% Кабінету міністрів буде змінено – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".

4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Також звільнено Дениса Малюську з посади міністра юстиції.

Зеленський поки не береться прогнозувати, які посади можуть отримати міністри після відставки – каже, ще рано про це говорити.

Читайте також: Рада звільнила Дмитра Кулебу