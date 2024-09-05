Рада звільнила Дмитра Кулебу

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Верховна Рада на засіданні 5 вересня проголосувала за звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 240 нардепів. За словами Железняка, Кулеба на звільненні не був присутній.

Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Кулеба став міністром закордонних справ 4 березня 2020 року і з 13 березня того ж року увійшов до складу Ради національної безпеки і оборони. До цього з серпня 2019 року він обіймав посаду віцепрем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

У 2016 році за указом експрезидента Петра Порошенка Кулеба був призначений постійним представником України при Раді Європи. Раніше він працював на різних посадах у Міністерстві закордонних справ.

3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% Кабінету міністрів буде змінено – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".

4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Також звільнено Дениса Малюську з посади міністра юстиції.

Зеленський поки не береться прогнозувати, які посади можуть отримати міністри після відставки – каже, ще рано про це говорити.

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