Рада звільнила Дмитра Кулебу
Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Верховна Рада на засіданні 5 вересня проголосувала за звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 240 нардепів. За словами Железняка, Кулеба на звільненні не був присутній.

Фото: Ярослав Железняк/Telegram
Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Кулеба став міністром закордонних справ 4 березня 2020 року і з 13 березня того ж року увійшов до складу Ради національної безпеки і оборони. До цього з серпня 2019 року він обіймав посаду віцепрем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

У 2016 році за указом експрезидента Петра Порошенка Кулеба був призначений постійним представником України при Раді Європи. Раніше він працював на різних посадах у Міністерстві закордонних справ.

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